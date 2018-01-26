Денис Мацуев привез юных талантов "Синей птицы" в Давос

Юным талантам из России рукоплескали в Давосе. Совместный концерт дали Денис Мацуев и участники конкурса "Синяя птица". Вместе с маэстро дети исполнили сложнейшие музыкальные произведения.

Если слушать их с закрытыми глазами, в голову не придет сказать, что на сцене дети, столь технически сложно, а главное — эмоционально, их выступление.

Елисей Мысин, Соня Тюрина и Варвара Кутузова — в концерте этих знаменитых музыкантов в Давосе принимает участие и Денис Мацуев. Сразу несколько поколений русской исполнительской школы на одной сцене. Елисей пока не достает до педалей рояля, но уже сочиняет и исполняет собственные произведения.

- Сколько ты в день репетируешь?

- По-разному.

- Ну, примерно?

- 4 часа.

- Каждый день?

- Иногда бывает и целый день.

Композиция "Шмель" не дает музыканту сделать глубокий вдох, здесь нужна особая техника. Соне Тюриной всего 10, но она уже играет это сложнейшее произведение в рекордном темпе.

Варвара Кутузова и вовсе уже опытная артистка, ей — 14, а первый сольный концерт она дала в 8 лет.

Все юные артисты — участники проекта "Синяя птица", а также стипендиаты фонда "Новые имена". В 1993 году еще начинающий пианист Денис Мацуев выступал в штаб-квартире НАТО, а сегодня уже он при поддержке фонда Олега Дерипаски привез на форум в Давос российские таланты.

"Я глубоко убежден, что такие концерты показывают Россию. Это настоящее, как бы нас ни ссорили", — говорит пианист Денис Мацуев (народный артист России).

Судя по аплодисментам и крикам "браво", иностранные бизнесмены и экономисты язык музыки понимают с полуслова. Кстати, музыканты из России начали приезжать в Давос задолго, а точнее — лет за сто до того, как городок облюбовали предприниматели для своего форума.

Чайковский, Рахманинов, Набоков, Нижинский, Кшесинская — это лишь маленькая часть списка тех, кто бывал в Давосе. Но более чем сто лет назад сюда ехали совсем по другим причинам — Давос тогда был известнейшим центром санаторного отдыха и лечения туберкулеза.

"В 1912 году здесь было больше чем три тысячи русских. И им тоже нужна была инфраструктура. Здесь выходила своя газета, три раза в месяц, и называлась "Давосский вестник". — рассказывает директор музея медицины в Давосе Питер Флюри.

А еще своя библиотека из двух тысяч томов и целое российское консульство. Здесь даже начинали строительство православного храма, но закончить не успели — началась Первая мировая.

"Зима здесь совершенно русская", — так в 1884 году пишет Чайковский. И ведь за 130 лет мало что изменилось.