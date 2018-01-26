Появилось видео с места крушения вертолета в Кременчуге

В ЧП погибли четыре человека. Первые мгновения после крушения вертолета попали на видео.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 рухнул городе Кременчуг Полтавской области Украины.

На кадрах, снятых с воздуха, хорошо видно, как горит вертолет. Неподалеку находятся пожарные машины и очевидцы трагедии.

Разбившийся вертолет принадлежал компании "Украинские вертолеты". Все четверо погибших были членами экипажа.

В данный момент по факту случившегося открыто уголовное дело, ведется расследование причин крушения.