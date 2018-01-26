Фигурист Максим Маринин сравнил решение МОК с показательной поркой

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении большой группы российских спортсменов прокомментировал фигурист Максим Маринин. Олимпийский чемпион сравнил его с децимацией – отсечением головы каждому десятому.

МОК по известным только ему причинам отстранил от участия в Олимпиаде 111 российских спортсменов. В список наказанных попали Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Павел Кулижников, Денис Юсков, Ксения Столбова и многие другие знаменитые спортсмены.

"Решение МОК создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена, — цитирует RT Маринина. — Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого – обезглавить. Показательная порка".