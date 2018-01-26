Моня и Стебков приглашены на Всезведный уикенд Лиги ВТБ

В матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, сыграют команды Звезд России и Звезд Мира. Накануне стали известны обладатели специальных приглашений (Wild Card) для участия во Всезвездном баскетбольном уикенде

В состав команды Звезд России получили приглашение форвард сборной страны и клуба "Химки" Сергей Моня и игрок обороны команды "Нижний Новгород" Иван Стребков, сообщае "Спорт сегодня". В сборную Звезд Мира приедут центровой казанского УНИКСа Стефан Ласме и защитник "Енисея" Энтони Хиллиард.