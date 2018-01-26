Резня в пермской школе: раненые получили компенсации

Пострадавшие при поножовщине в пермской школе получили материальную помощь из краевого бюджета, передает РИА Новости со ссылкой на региональные власти. Помощь оказывали по заявлениям – всем, кто их написал, выплатили компенсации.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился выплатить учительнице и ученику, который направлен на лечение глаза в Москву, по 500 тысяч рублей. Семье мальчика, попавшего в реанимацию, выплатили 400 тысяч рублей. Семьям еще семи школьников выплатили по 200 тысяч рублей.

Все дети, пострадавшие при школьной резне, выписаны из краевой детской больницы.

Драка с поножовщиной произошла 15 января, пострадали 15 человек, в том числе, учительница и ученики младших классов. Подозреваемых задержали и после лечение перевели в СИЗО. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.