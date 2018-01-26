В Киеве Булгакова, Высоцкого и Цоя назвали "симпатичными щупальцами русского мира"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова "щупальцами русского мира".

По его мнению, есть щупальца "отвратительные и очевидные", например, "совок и московская церковь". А есть более "симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные". В пример он приводит фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!", праздник 8 марта (который больше на Украине праздником не считается), писателя Михаила Булгакова, Аллу Пугачеву, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. Все это, по словам Вятровича, в руках Кремля — "эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения".

"А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — заявил он.

Ранее Вятрович предложил властям Украины признать период пребывания в составе СССР оккупацией и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность традиций "украинской государственности 1917-1921 годов", напоминает ТАСС.

В 2015 году на Украине был признан закон о декоммунизации. Он предполагает переименование объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, Днепропетровск стал Днепром, Кировоград – Кропивницким, а Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Бандеры. В стране идет снос советских памятников. Также существует черный список российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.