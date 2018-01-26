Министр спорт Колобков: база данных РУСАДА – не аргумент

После того, как Международный олимпийский комитет опубликовал свои объяснения по недопуску россиян на Олимпийские игры в Пхенчхане, министр спорта России Павел Колобков заявил, что электронная база данных РУСАДА за 2012-2015 годы не может служить доказательством вины наших спортсменов.

"База московской лаборатории всегда учитывалась МОК, — цитирует Колобкова РИА Новости. – Туда заносилась информация о различных пробах. Она была создана заместителем Григория Родченкова и имела несколько уровней доступа".

При этом, по словам Колобкова, в этой электронной базе можно было менять любые данные до лета 2016 года. "Всемирное антидопинговое агентство (WADA) делала свои замечания еще в 2013 году по этой базе. Ее составляющие не могут служить доказательством вины того или иного спортсмена", – заявил Колобков.