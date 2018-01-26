"Я тебе что сделал?": в Махачкале инспектора прокатили на капоте

Водитель черной "Волги" прокатил на капоте махачкалинского инспектора ДПС, который хотел проверить у него документы. Случай получился примечательным, поскольку полицейский, даже оказавшись в роли пострадавшего, снимал нарушителя на видео.

"Я тебе что сделал? Что я тебе сделал?" — не переставал он удивляться произошедшему, но при этом не убирал телефон.

Водитель, как можно судить по кадрам, был возмущен не меньше, так как страж порядка загораживал ему обзор. В конце концов владельцу "Волги" пришлось остановиться и ссадить необычного "пассажира". Теперь его ждет уголовное преследование.