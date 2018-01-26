Трамп извинился за ретвит видео "ужасных расистов" и сравнил Мэй с Черчиллем

Президент США Дональд Трамп публично извинился за копирование на своей странице в Twitter записи британской радикальной организации Britain First.

Соответствующее заявление он сделал в интервью одному из британских телеканалов, которое вышло в пятницу в эфир. "Если вы говорите, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, разумеется, принес бы извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал, — сказал он. — Я не хочу создавать трудности для вашей страны". По словам американского лидера, он "совершенно ничего не знал тогда" и практически ничего не знает сейчас о сущности и деятельности Britain First.

Трамп подчеркнул, что им двигало лишь убеждение в необходимости борьбы с террором радикальных исламистов, а также отметил, что в США эта история не вызвала большого резонанса. "Я зачастую наименьший расист из всех, кого можно вообще встретить. Определенно, я никого не поддерживал, копируя упомянутые записи в соцсети", — заверил он. "Я ничего не знаю о них, а если бы знал, то не стал бы этого делать", — добавил Трамп.

Заместитель лидера Britain First Джейда Франсен разместила в Twitter в ноябре 2017 года неверифицированные сюжеты с кадрами нападений, совершенных мусульманами. В одном из них видно, как разбивают статую святой Девы Марии. Спустя некоторое время данные видеозаписи появились в аккаунте американского президента. Тогда Франсен написала: "Боже, благослови Трампа! Боже, благослови Америку!"

При этом в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй осудили действия Трампа, отметив, что ему не следовало размещать в Twitter подобные материалы, а сама глава государства охарактеризовала Britain First как организацию, распространяющую человеконенавистнические взгляды, передает ТАСС.

На это Трамп призвал Мэй уделять больше внимания борьбе с "разрушительным радикальным исламским терроризмом" у себя в королевстве вместо того, чтобы акцентировать свое внимание на президенте США.

По информации газеты Daily Telegraph, из-за этой перепалки в Twitter был перенесен визит американского президента в Великобританию на другую дату.

Трамп заявил британскому премьер-министру, что она могла бы стать Уинстоном Черчиллем нового поколения.

Как пишет Daily Telegraph, такое сравнение американский лидер сделал в ходе телефонного разговора с британским премьером 19 декабря 2017 года.