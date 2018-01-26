Веселые носочки Трюдо, вышиванка-призрак, робот в ступоре и другие курьезы Давоса

От серьезных вопросов, которые обсуждаются на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, журналисты периодически отвлекаются на курьезы и более чем странные происшествия.

Так, например, 26 января сообщалось о том, что автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа так спешил, что сбил полицейского правым крылом внедорожника. Жизнь ему спасла хорошая реакция: страж порядка успел отскочить в сторону, что ослабило удар. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые публикует немецкое издание Blick.

Немало поводов для шуток в СМИ и соцсетях дала и человекоподобный робот София. Неловкая ситуация возникла в Украинском доме в Давосе. Там "девушка" вышла из строя после вопроса о коррупции на Украине.

При этом накануне София весьма успешно, не впадая в ступор, на деловом завтраке в Давосе "общалась" с Германом Грефом.

Еще одна курьезная ситуация произошла с президентом Украины Петром Порошенко. 25 января на заданный ему на русском языке вопрос он попросил девушку снять вышиванку, раз она не говорит на украинском.

С этой ремаркой Порошенко попал впросак, поскольку задавшая вопрос "девушка в вышиванке" – это ведущая телеканала "Россия 24" Наиля Аскер-заде.

Действительно, на этом мероприятии она была в платье, расшитом цветами. Однако почему президент Украины принял его за вышиванку — большой вопрос.

В комментарии Вестям.Ru Наиля Аскер-заде предположила, что, видимо, Порошенко везде мерещатся не только "российские войска в Донбассе", но и "вышиванки".

Тем временем, внимание западных журналистов привлек канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Точнее, не столько он сам и его экономические инициативы, сколько "веселенькие" носки – фиолетовые с желтыми с уточками.

Им британская Daily Mail посвятила отдельный "репортаж" с экономического форума в Давосе, припомнив, что премьер Канады уже не первый раз появляется на публичных мероприятиях в "дурацких" носках.

Например, ранее на встрече с главой МВФ Кристин Лагард он появился в "диковинной", по словам издания, паре носков с рисунками персонажей из "Звездных войн", а однажды продемонстрировал носки в стилистике канадского флага: красные с белыми кленовыми листьями.