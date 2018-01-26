Если тебя лайкнули, значит ты существуешь: на экраны выходит психологический триллер "Селфи"

Знаменитый телеведущий лишился работы, семьи и друзей. В кадре его заменяет двойник! Это сюжет нового драматического фильма "Селфи". Премьера прошла в Москве. Одним из первых ленту посмотрел Олег Пакшин.

Когда в его жизни появился двойник, этой самой жизни не стало. Мессенджеры и социальные сети спрятали за аватаркой реального человека, и даже близкие не заметили подмену. Как успешный писатель оказался никем — в мире, по правилам которого он сам так привык жить, где казаться куда важнее, чем быть на самом деле!

- Если тебя лайкнули, значит ты существуешь!

Сценарий триллера "Селфи" написан по книге Сергея Минаева "Дyxless 21 века. Селфи", ставшей бестселлером, и в главном герое легко угадывается автор.

"Я поставил в центр героя, который во многом автобиографичен, мужчину в кризисе — творческом, социальном, семейном, и, конечно, она очень личная получилась", — рассказывает писатель Сергей Минаев.

Тем не менее, сюжет уже во время съемок режиссер с "Особым взглядом" Николай Хомерики, который нечасто снимает коммерческое кино, сильно переработал. Изменил даже финал, а на роль лучшего друга главного героя пригласил продюсера картины Федора Бондарчука.

"Это роль маленькая, наверное, ее могли сыграть много актеров, но я согласился, воспользовался служебным положением", — говорит продюсер фильма "Селфи" Федор Бондарчук.

"Селфи" получился только по духу в стиле минаевских "Духlessов", внутри новой картины — сложнейший психологический триллер, поклонникам франшизы на этот раз предстоит распутывать целый клубок загадочных явлений, происходящих с главным героем.

"Я не знаю, как назвать жанр "Духless", но у нас тут совсем другой жанр, между психологическим и мистическим триллером — поместили этот мир персонажей в другую среду", — объясняет замысел режиссер фильма Николай Хомерики.

Получится ли у главного героя вернуть себе свое имя, семью, работу? И не запутаться самому в ложном и настоящем.

"Мы не про плохого человека снимали, а про человека, у которого все-таки получилось остановиться, подумать и осмотреться вокруг. Наверное, вот это важно!" — считает народный артист России Константин Хабенский.

Каким получилось "киноселфи" модной современной литературы, зритель сможет оценить в кинотеатрах с 1 февраля.