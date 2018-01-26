Тулеев впервые за два месяца появился на публике

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за 2 месяца появился на публике – в пятницу он принял участие в торжественной сессии регионального совета народных депутатов, посвященной 75-летию образования Кузбасса.

Глава региона занял место в президиуме к началу сессии и выступал сидя, передает РИА Новости. В зал пустили только операторов, журналисты смотрели трансляцию в прямом эфире.

Тулеев в последнее время редко участвует в публичных мероприятиях. Последний раз он выступил с бюджетным посланием в ноябре прошлого года. В январе 2018-го он не приехал в Москву на съезд "Единой России".

В официальный отпуск губернатор ушел 22 мая 2017-го, позднее его продлили из-за операции на позвоночнике. СМИ писали, что Тулеев собирается в отставку, однако в администрации Кузбасса это опровергли, заявив, что губернатор продолжит работу после реабилитации.