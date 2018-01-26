Новый удар по Африну: турецкие ВВС разбомбили два дома

Турецкая авиация нанесла новые авиаудары по сирийскому Африну. Были уничтожены два дома. По данным местных властей, погибли пятеро перемещенных лиц арабской национальности, прибывших с территории, подконтрольной террористам. Число раненых утоняется.

Между тем, как сообщает РИА Новости, в ходе операции погибли трое турецких военных и еще 16 получили ранения. Также погибли 11 членов оппозиционной "Свободной сирийской армии".

Операция "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне началась 20 января. Дамаск решительно осудил действия Турции, напомнив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

Россия призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Африне и призвал Эрдогана ограничить боевые действия.