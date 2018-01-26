У сирийских боевиков нашли европейскую аппаратуру РЭБ

На передовой радиоэлектронной войны оказались уничтоженные в районе Эт-Танфа сирийской армией непримиримые боевики. У них обнаружена современная европейская аппаратура РЭБ — устройства для постановки помех и базовая радиостанция.

Кроме того, у пятерых уничтоженных боевиков было большое количество боеприпасов и европейское стрелковое оружие, а также литература "Исламского государства" (организация запрещена в России), сообщает РИА Новости.

Уже никто особо не скрывает, что Запад оказывает помощь террористам, поясняет военный эксперт, генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев.

Сирийские военнослужащие во время патрулирования наткнулись на колонну из трех оснащенных тяжелыми пулеметами джипов. Два автомобиля и пятерых боевиков военные уничтожили, одной машине удалось скрыться. На автомобилях были установлены флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду". Боевики этой группировки проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США. Вашингтон из остатков экстремистов пытается в Сирии сформировать "новую сирийскую армию".

Бывших бойцов "Исламского государства" обеспечивают оружием США и ряд арабских государств. Кроме того, оружие поставляется и из некоторых европейских стран.

"Делают ли это специальные службы, государственные структуры, или это делают при их попустительстве, "закрытых глазах" и неофициальном патронате какие-то частные структуры – это уже дело другое, — отметил Богатырев. — Важно, что создаются условия и возможности для продолжения деятельности террористических группировок на территории Сирии. Целей две: дестабилизация обстановки – это во-первых, и во-вторых – в конечном счете, попытка расколоть Сирию на различные анклавы. За всем этим стоят конкретные силы, зарабатывающие на нефти и других полезных ископаемых этого государства".

Это открытые или скрытые террористические группировки, которые продолжают дело "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (организация запрещена в России), и имеют своей главной целью дестабилизацию существующего режима в Сирии, срыв мирных переговоров и, по возможности, проведение различных диверсионных актов, считает военный эксперт.

В конце декабря 2017 года начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что американские военные под видом "новой сирийской армии" обучают экстремистов на базе в Эт-Танфе. В центре по примирению враждующих сторон ожидают, что террористы скоро совершат прорыв на север и северо-восток из контролируемой США зоны Эт-Танф.