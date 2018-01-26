Приезжие налетчики организовали выставку оружия в столичной квартире

Целый арсенал оружия изъяли у четверых подозреваемых в разбойном нападении на директора столичного кафе, который по дороге домой лишился 2,2 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камеры наблюдения зафиксировали момент налета.

Вооруженные налетчики зажали автомобиль предпринимателя при выезде из двора на улице Молодцова. Вытащив из салона мужчину и его приятеля, они уложили их на землю и избили, после чего отвезли в Южное Медведково, где заставили отдать сумку с деньгами.

К тому моменту, когда полицейские вышли на след злоумышленников, большая часть денег была потрачена. В квартире, где проживали четверо мигрантов, оперативников ждал настоящий оружейный склад: помимо развешанных на стенах макетов автоматов Калашникова, с которыми они и пошли на дело, были найдены гранатомет, ружье с оптическим прицелом, несколько пистолетов, ножей и гранат. Оружие злоумышленники ни от кого не прятали — оно являлось частью интерьера.

Все подозреваемые взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Разбой". Следователи не исключают, что они причастны и к другим нападениям на бизнесменов.