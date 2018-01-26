Джанлуиджи Буффон решил поиграть еще сезон

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может изменить свое решение о завершении карьеры. 39-летний голкипер "Ювентуса" готов провести еще один сезон на высшем уровне.

28 января Буффону исполняется сорок лет. Вратарь намерен встретиться в день своего рождения с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и обсудить с ним возможность продления карьеры еще на один год. "Если я нужен команде, то могу поиграть еще. Но быть обузой для "Ювентуса" не хочу. Поэтому хочу выяснить, рассчитывает ли клуб на меня. После этого будет принято окончательное решение", — заявил Буффон.

Джанлуиджи Буффон пришел в "Юветус" в 2001 году из "Пармы" за 52 миллиона евро и остается самым дорогим вратарем мира. В составе "Ювентуса" Буффон выиграл 17 титулов, в том числе раз становился чемпионом Италии. В 2006 Джанлуиджи выиграл чемпионат мира. В составе сборной Италии, ворота которой Буффон, выступал на протяжении 20 лет, он сыграл 175 матчей.