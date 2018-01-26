Трамп надеется на диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен на диалог с Россией. Так американский лидер ответил на вопрос ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с Москвой. "Мы надеемся на это", — сказал он.

В последнее время отношения Москвы и Вашингтона находятся в кризисе. Ухудшение началось еще при предыдущем американском лидере Бараке Обаме. Трамп во время предвыборной кампании обещал наладить отношения с Россией, но пока этого не произошло.

Во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Трамп не сможет выполнить часть своих предвыборных обещаний, включая и улучшение отношений с Россией, из-за "известных ограничений".

А в ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам отметил, что атмосфера в отношениях между нашими странами "очень плохая, даже отвратительная". При этом он сказал, что Дональд Трамп производит впечатление доброжелательного и адекватного человека, который хочет устанавливать полноценные контакты.

Также Россию регулярно обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, хотя доказательств не представляют. Российские власти уже неоднократно опровергали эти обвинения. Между тем 29 января Вашингтон планирует обнародовать новые санкционные списки.