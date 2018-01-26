Анастасия Кузьмина – Антону Шипулину: брат, мы с тобой

Ведущая биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина, которая является родной сестрой россиянина Антона Шипулина, поддержала своего брата, отстраненного от участия в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Она написала Антону слова поддержки в своем блоге в Instagram.

"Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!" — обратилась Кузьмина к Шипулину. Как уже сообщали Вести.Ru, в составе нашей мужской сборной в корейском Пхенчхане также не будет Евгения Гараничева и Алексея Волкова, не получивших приглашения от МОК.