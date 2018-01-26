Макарова и Суарес проиграли в полуфинале Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершила борьбу последняя из россиянок. Екатерина Макарова вместе с бразильцем Бруно Суаресом дошла до полуфинальной стадии в состязании смешанных пар. Однако пробиться в финал российско-бразильский дуэт не смог.

Макарова и Суарес уступили в матче 1/2 финала другой интернациональной паре – канадке Габриэле Дабровски и хорвату Мате Павичу. Россиянка с партнером были "посеяны" в Мельбурне под третьим номером, но проиграли восьмому дуэту Australian Open в двух сетах – 1:6, 4:6.