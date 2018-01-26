Вольфганга Пихлера допустили до участия в Олимпиаде

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сможет поехать на Олимпийские игры в Южную Корею. В начале декабря МОК лишил немецкого специалиста такой возможности в числе других бывших тренеров российских команд. Но теперь справедливость восстановлена.

Как уже сообщали Вести.Ru, подопечные Пихлера Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны Международным олимпийским комитетом виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи-2014. И немцу было отказано в аккредитации на в Пхенчхан.

Однако затем МОК уведомил Национальный олимпийский комитет Швеции об изменении правил допуска иностранных тренеров до Олимпийских игр-2018. Пихлер, который работает с биатлонной "Тре крунур", вместе с другими тренерами, которые на данный момент завершили контакты с Россией, теперь имеют возможность поехать в Пхенчхан.