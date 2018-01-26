Путин не поедет на конгресс нацдиалога Сирии

Президент России Владимир Путин не планирует поездку в Сочи на конгресс национального диалога Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что работа там ведется "на ином уровне", и гораздо важнее результаты, которые по итогам процесса предстоит оценить и проанализировать.

Ожидать, что конгресс поставит точку в процессе политического урегулирования сирийского конфликта, некорректно, сказал Песков. Однако, по его словам, само по себе проведение такого мероприятия – важная веха. Работа ведется сложная, и предстоит решить еще много проблем.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января. Российский МИД пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского сообщества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН и региональные и международные партнеры.