Песков подчеркнул, что Кремль не занимается согласованием митингов

Предвыборный период — это не время льготного режима в российском законодательстве для согласования митингов и обеспечения их безопасности. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что согласование митингов и их безопасности — не прерогатива Кремля, а задача региональных и муниципальных властей.

Проведение несогласованной акции протеста 29 января под лозунгами бойкота предстоящих 18 марта президентских выборов вопреки запрету является несоблюдением российского законодательства, а не вызовом в отношении власти, считает Дмитрий Песков. Как подчеркнул Песков, в ряде городов акции согласуются, либо принимаются альтернативные предложения. По его мнению, это нормальный процесс. Проведение несанкционированных митингов будет иметь последствия, со ссылкой на Пескова сообщает РИА Новости.