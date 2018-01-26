Голландские СМИ "подбрасывают уголь в топку антироссийской истерии"

Информация в голландских СМИ о том, что спецслужбы Нидерландов якобы передали в США данные о группировке хакеров из РФ и ее вмешательстве в американскую избирательную кампанию, подбрасывает уголь в топку антироссийской истерии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос известно ли Кремлю что-либо о том, что спецслужбы Нидерландов якобы в течение двух лет следили за хакерской группировкой РФ и передали данные о ее вмешательстве в выборы в США американским коллегам, Песков ответил: "нечего сказать", передает "Интерфакс".

"Если голландские СМИ хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в США — это не самое благородное занятие. Однако мы хотим напомнить, что каких-либо заявлений от спецслужб Нидерландов на этот счет мы не слышали и не видели. Оперировать данными нидерландских газет — не самое надежное дело", — сказал Песков.