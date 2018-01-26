Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк может продолжить карьеру в "Тосно". Накануне московское "Динамо" расторгло контракт с 34-летний футболистом.

Погребняк стал свободным агентом и занят поисками нового клуба. Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", Павел может продолжить карьеру в "Тосно". Однако генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко опроверг интерес к Погребняку.

Воспитанник "Спартака" Павел Погребняк помимо родного клуба выступал "Балтику", "Томь", "Зенит" немецкий "Штутгарт", английские "Рединг" и "Фулхэм". Последним клубов в карьере Павла было московское "Динамо".