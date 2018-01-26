"В гости к Богу не бывает опозданий…": премьера фильма о Высоцком на телеканале "Россия 1"

Сегодня телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Александра Рогаткина "В гости к Богу не бывает опозданий…", посвященный Владимиру Высоцкому.

25 января ему исполнилось бы 80 лет. Но его невозможно представить стариком. Кумир нескольких поколений, поэт, актер, автор и исполнитель песен. Когда его спросили, считает ли он себя бардом, он ответил: "Нет, я не люблю это слово. Не бард, нет. Я просто пишу стихи и исполняю их под гитару".

Был ли Высоцкий диссидентом? Действительно ли его песни запрещали в СССР? Малоизвестные факты, уникальный видеоматериал и необычные точки зрения, свидетельства его близких друзей – в новом фильме Рогаткина.

Премьера фильма состоится 26 января в 23:20 на телеканале "Россия 1".