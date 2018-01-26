Машину разорвало пополам после смертельной аварии в Крыму

Три человека погибли, еще пятеро получили серьезные травмы в столкновении легковушки с микроавтобусом под Симферополем, сообщили в региональном управлении МЧС. Сотрудники ведомства сняли на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло около 05:30 утра пятницы на трассе Джанкой — Симферополь. На отрезке между селами Широкое и Новоандреевка водитель Kia Cerato не совладал с управлением на скользкой дороге — машину выбросило на встречную полосу, прямо под колеса Volkswagen LT. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. Обе части автомобиля превратились в груду металла, так что спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать тела погибших.

В паре метров спасатели нашли спидометр Kia, который зафиксировал скорость в момент столкновения — 100 километров в час. Помимо превышения скорости причиной аварии могли стать и изношенные летние покрышки, установленные на легковушке.

Водитель и двое пассажиров Kia скончались до приезда врачей, пять человек из салона микроавтобуса были госпитализированы с многочисленными травмами.