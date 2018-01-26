Вслед за нашествием крыс Париж начало затапливать

Парижанам этой зимой нелегко. Сначала стало известно, что местные власти не могут справиться с нашествием крыс. 24 января французскую столицу начало затапливать в результате разлива Сены и сильных дождей. Автомобильные трассы вдоль реки ушли под воду, Лувр частично закрыт на несколько дней, сообщает AP.

В настоящий момент руководство музея не планирует перемещать экспозицию с нижних этажей Лувра, как это было сделано во время потопа в 2016 году. Уровень осадков, тем не менее в два раза превысил норму.

Метеорологи прогнозируют, что уровень Сены на территории Парижа останется повышенным вплоть до 28 января. Ожидается, что максимальный уровень воды будет сопоставим с зафиксированным в июне 2016 года.

Помимо Сены, во французской столице вышли из берегов реки Марна, Об, Армансон и Йонна

Транспортная система города фактически парализована. Общественный транспорт практически не ходит. Движение вдоль реки от восточной части Парижа до Эйфелевой башни перекрыто. Вокзалы закрыты на несколько дней.