Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены

Актер театра и кино Вячеслав Гришечкин у кого-то ассоциируется с образом Берии ("кровавого палача" он сыграл шесть раз), а у кого-то с его яркой ролью полковника Староконя в сериале "Солдаты" или другими образами, в которых он предстает весельчаком и балагуром.

Сам же он признается: после ухода любимой жены, которой было всего 49 лет, непросто научиться жить одному. С Анной они прожили четверть века. Вячеслав говорит, что всю жизнь любил только ее, хотя первой женой его была другая женщина – Мария.

Причем, свадьбу играли вчетвером: регистрировались в один день и в одном ЗАГСе и Гришечкин с Марией, и Анна с его другом Ромой. Но через несколько лет жизнь расставила пары иначе. Вячеслав расстался с Машей и все-таки женился на Анне. При этом с первой женой удалось сохранить хорошие отношения, а в дочери Ольге актер души не чает.

О том, как от отца – "деспота" маленького Славу мать "депортировала" из Сочи в Москву, что вышло из попыток актера впоследствии восстановить с ним отношения, и кем он подрабатывал во время учебы в ГИТИСе, Вячеслав Гришечкин рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".