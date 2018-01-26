Песков: слова Трампа о диалоге полностью соответствуют позиции Путина

Слова президента США Дональда Трампа о готовности налаживать диалог с Россий полностью соответствуют позиции, которую неоднократно озвучивал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Трамп, отвечая в Давосе на вопрос ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с Россией, ответил: "Мы надеемся на это".