Российские самолеты три раза перехватывали иностранных разведчиков

Истребители дежурных сил ПВО России три раза поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов и беспилотников, которые приближались к воздушному пространству страны. Эти данные публикует Министерство обороны РФ в еженедельном отчете. Всего за прошедшие семь дней самолеты-разведчики подлетали к российским границам 10 раз. Чаще всего с западного направления – 5 раз. 4 раза с юго-западного и однажды со стороны Арктики.

Агентство "Интерфакс" отмечают активность летательных аппаратов Соединенных Штатов у берегов Крыма, Калининградской области и Краснодарского края. Например, американский беспилотник RQ-4B, который поднялся в воздух с авиабазы на острове Сицилия, несколько часов курсировал недалеко от Севастополя, а потом долетел до Сочи.

В свою очередь, разведывательный самолет RC-135W ВВС США также много часов провел в небе Балтики. Специалисты отмечают, что летательный аппарат обследовал почти всю границу России в этом районе.