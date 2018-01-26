Блуд и страсти: бывшая жена взывает к совести гламурного экс-священника

Бывший священник Вальтер Соломенцев уже не раз становился объектом внимания со стороны СМИ после того, как стал участником одного из популярных реалити-шоу и гламурный образ жизни предпочел простой жизни с детьми и бывшей женой.

Его бывшая семья ютится в маленьком деревенском домике в глуши, в то время как он с любовницей Олесей Лисовской прожигает жизнь в столице.

Бывшая жена Галина Соломенцева, которая с двумя детьми сидит на молоке и каше, через соцсети и СМИ наблюдает за роскошной жизнью парочки, которую Вальтер и Олеся активно транслируют в соцсетях и не понимает, как мог столь резко измениться отец ее детей?

Она приехала в программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы достучаться до бывшего мужа и призвать его к ответственности хотя бы за своих детей, поскольку ждать помощи ей больше не откуда, а убедить Вальтера вернуться в семью у нее не получается.

Однако в ответ от друзей бывшего мужа, которые пришли в студию, она получает обвинения в преследовании Вальтера, шантаже и эпитет "монстр".

Кроме того, и сам Вальтер, и его знакомые утверждают: у Галины до Вальтера был любимый мужчина, да и потом она якобы сама встречалась с любовниками. Сторонники гламурного экс-священника даже демонстрируют фото Галины из соцсетей, на которых Галина позирует в нижнем белье.

Бывшая жена, со своей стороны, говорит: она верит, что Вальтер оступился, молится за него и надеется, что он однажды одумается.

При этом любовница Вальтера Олеся Лисовская, заявляет, что больше не встречается с бывшим священником. Однако уверяет, что ее бывший возлюбленный – настоящий мужчина, а вот Галина — "религиозный фанатик.

О том, какие страшные СМС присылала Галина, пытаясь вернуть мужа-изменника, зачем сожгла его документы, действительно ли она тоже была ему не верна, за что Вальтера избили и отправили в психбольницу и, конечно же, о том, что будет с их детьми, бурно спорят гости Андрея Малахова в студии "Прямого эфира" на телеканале "России 1".