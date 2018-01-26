Тема:
Медицинская техника и технологии будущего 4 часа назад
Новая технология позволит медикам увидеть тело человека "насквозь"
Система ProjectDR позволяет проецировать изображения, полученные при помощи МРТ и КТ, непосредственно на тело пациента.
Фото University of Alberta.
"Я вас, батенька, насквозь вижу". , — для медиков эта фраза скоро перестанет быть фигуральной. Благодаря новой разработке канадских учёных, теперь не нужно обладать рентгеновским зрением Супермена, чтобы и в самом деле "просветить" тело человека.
Не так давно мы рассказывали о сверхчувствительной камере, которая способна "увидеть", например, эндоскоп, введённый в тело пациента. Она различает даже отдельные частицы света – фотоны, поэтому легко улавливает любой источник света внутри тела.
Новая технология, представленная командой из Альбертского университета, работает иначе. На этот раз специалисты использовали в клинической практике возможности дополненной реальности.
Система, называемая ProjectDR, позволяет проецировать изображения, полученные при помощи магнитно-резонансной или компьютерной томографии, непосредственно на тело пациента.
"Мы хотели создать систему, которая показала бы клиницистам внутреннюю анатомию в контексте тела", — рассказывает один из разработчиков ProjectDR Иэн Уоттс (Ian Watts).
Но, пожалуй, самым удивительным является тот факт, что технология позволяет следить за тканями и органами, когда человек находится в движении. Авторы поясняют: технология включает систему отслеживания движений с использованием инфракрасных камер и маркеров на теле пациента, а также проектор для отображения полученных картин.
Камеры отслеживают эти маркеры, позволяя системе запомнить ориентацию тела, так что изображения, проецируемые на кожу, могут двигаться вместе с пациентом.
Самое сложное в данном случае, по словам учёных, – правильно отследить изображение и "наложить" его на тело. Для этого использовалось специально разработанное программное обеспечение.
Пожалуй, единственный недостаток технологии – это то, что она не выдаёт изображение в реальном времени, ведь на тело накладываются картины, полученные заранее.
Кстати, ProjectDR может также выдавать сегментированные изображения, в зависимости от того, что интересует врача (например, показать отдельно лёгкие или только кровеносные сосуды).
"Существует множество приложений для этой технологии, в том числе в области преподавания, физиотерапии, лапароскопической хирургии и даже планирования операций", — отмечает Уоттс.
На данный момент он вместе с коллегами работает над улучшением автоматической калибровки системы и добавлением в неё новых компонентов – таких, как датчики глубины. Далее авторы планируют проверить ProjectDR в клинических условиях.
"Вскоре мы будем разворачивать ProjectDR в операционной в лаборатории хирургического моделирования, чтобы проверить плюсы и минусы для реального применения", — говорит руководитель проекта профессор Пьер Буланже (Pierre Boulanger).
Кроме того, уже стартовали экспериментальные испытания системы, в ходе которых проверяется, насколько будет удобно использовать её для преподавания.
Научному сообществу технология ProjectDR была представлена в конце прошлого года на Симпозиуме по технологиям виртуальной реальности (Virtual Reality Software and Technology Symposium), проходившем в шведском Гётеборге.
Кстати, ранее исследователи представили крошечную микрокамеру, которую можно ввести в тело человека через шприц. Также мы рассказывали о камерах, способных заглядывать за угол и видеть сквозь стены.
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