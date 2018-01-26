Трамп считает себя чирлидером

Любой государственный лидер должен ставить интересы своей страны на первое место, считает президент США Дональд Трамп.

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", — заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает ТАСС.

По словам Трампа, за время его президентства фондовый рынок в США вырос почти на 50%. При этом он выразил уверенность, что если бы к власти в 2016 году пришли его политические соперники, то фондовые рынки страны упали бы на 50%, отмечает РИА Новости.

По мнению президента США, он сумел стать "чирлидером" для американцев.

"Любой, кто представляет компанию или страну, должен становиться чирлидером, и не важно, что вы делаете, без этого ничего не сработает", — пояснил Дональд Трамп, передает "Интерфакс".