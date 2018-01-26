Погода на выходные: мягкая и снежная зима

В выходные синоптическая карта европейской России будет представлена противостоянием относительно солнечного, но морозного североказахстанского антициклона, западное "крыло" которого распространит свое влияние на Южный Урал, Среднее и Нижнее Поволжье, а также большую часть Черноземья, и ненастным, ветреным атлантическим циклоном с центром над Карским морем, который будет портить погоду в северной половине Европейской России, но зато обеспечит приток не по сезону теплого атлантического воздуха.

В Москве в субботу синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом плотной облачности, во второй половине дня переходящей в снеговое состояние. При этом температурный фон существенно не изменится и останется на пару градусов теплее положенного в конце января. Ночью в мегаполисе до – минус 7-9 градусов, днем в столице — 3-5 градусов ниже нуля. В воскресенье пройдет фронтальный раздел, из-за чего сохранится пасмурная погода, пройдут скоротечные заряды снега (особенно интенсивные в ночные часы), а среднесуточная температура воздуха окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Ночная температура — 5-7 градусов мороза, в середине дня – минус 2-4. В начале недели североатлантический циклон принесет в мегаполис обложные снегопады и более влажный воздух океанического происхождения с показателями термометров на 6-7 градусов теплее данных метеостатистики. Минимальная температура — 4-6 градусов мороза, максимальная — 1-3 ниже нуля. Таким образом, за четверо суток (в период с вечера субботы до среды включительно) в Москве может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет 60% месячной нормы, а сугробы вырастут с 18 до 25 сантиметров, а это уже близко к норме середины зимы. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

В Санкт-Петербурге облачно, временами мокрый снег. Температура воздуха ночью в городе на Неве около нуля, днем в Северной столице — ноль – плюс 2, в воскресенье снежно, на градус-другой похолодает. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, 763 миллиметров ртутного столба.

На Русском Севере будет облачно, на северо-западе с прояснениями, местами снег. Днем в Мурманске — 11-14 градусов мороза, Архангельске — 3-6, Нарьян-Маре — 7-10.

В Поволжье переменная облачность, без осадков. В Самаре, Саратове и Казани не по сезону морозно, от 13 до 16 градусов ниже нуля.

На Юге страны облачно, кратковременный снег, на черноморском побережье – осадки, и тоже холодно. В Симферополе – ноль – плюс 3, Краснодаре – 2-5 тепла, Сочи – плюс 7-10.

В Уральском регионе облачно, к югу с прояснениями, к северу небольшой снег, метель. В Екатеринбурге, Тюмени и Перми от минус 7 до минус 12.

На юге Сибири переменная облачность, без существенных осадков. В Омске — 23-26 градусов мороза с повышением до 12-15, Новосибирске – минус 25-28 с повышением до 18-21, Красноярске -24-27 градусов ниже нуля с повышением до минус 13-16.

В Прибайкалье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Чите — 20-23 градусов мороза с повышением до минус 11-14, Иркутске – минус 20-23 с повышением до минус 14-17, Улан-Удэ -20-23 градуса ниже нуля с повышением до минус 13-16.

На юге и востоке Дальнего Востока переменная облачность, небольшой снег возможен лишь на Камчатке и Курилах, в воскресенье и в Хабаровском крае. В Петропавловске-Камчатском около нуля, во Владивостоке — 12-15 мороза, Южно-Сахалинске – минус 8-11, Хабаровске – минус 19-22.