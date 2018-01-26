Журналиста, сообщившего об отдыхе Порошенко на Мальдивах, атаковала "провластная армия ботов"

Журналист украинской передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

Как передает РИА Новости, об этом он написал Ткач на своей странице в Facebook. Он рассказал, что за минувшую неделю ему пытались взломать электронную почту, мессенджеры, присылали фальшивые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают".

"Была развернута кампания по дискредитации провластной армией ботов",- сообщил журналист, отметив, что редакция до сих пор не получила ответ от главы государства, сколько он потратил на отпуск на Мальдивах, кто его оплачивал и кто летал вместе с президентом Украины.

В ответ – также на своей странице в Facebook — пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган посоветовала Ткачу написать заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко и предоставить в письме факты давления на себя.