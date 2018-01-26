Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Василину Леневу

8 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Василины Леневой из Ленинградской области. С первых дней жизни девочка перенесла множество операций и ампутацию обеих ног. От искалеченного ребенка отказались родители, и до недавнего времени Василина жила в социальном учреждении для детей-инвалидов. Передвигается девочка только в инвалидной коляске. Бесплатные протезы, которые ей выделили, натирали и травмировали культи. Сейчас Василина живет в приемной семье, девочку обследовали врачи в Санкт-Петербурге, которые и готовы поставить ее на ноги, вернее, на современные модульные протезы. Вот только стоят эти протезы очень дорого.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (954 123 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 186 426 руб. Читатели lenta.ru собрали 817 832 руб. Всего собрано 1 004 258 руб. Госпитализация в июне–2018. Близкие Василины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".