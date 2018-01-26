Арестованного мэра Махачкалы отстранили от должности

Обвиняемый в земельных махинациях мэр Махачкалы Муса Мусаев временно отстранен от обязанностей градоначальника. Соответствующее решение принял сегодня Ессентукский городской суд (Ставропольский край), передает "Интерфакс".

Чиновника задержали 19 января. 21 января он был арестован на 10 суток по обвинению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, в собственность ОАО "АСПК" за плату в размере 1,1 миллиона рублей. При этом по заключению экспертов, рыночная стоимость этого участка составляла более 81 миллиона рублей.