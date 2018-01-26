Суд обязал Саакашвили ночевать дома

Апелляционный суд Киева принял решение избрать для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Кроме того, суд обязал политика прибывать по первому требованию прокурора, следователя или судьи на следственные действия и не покидать Киев без разрешения прокурора.

Как уточняет РИА Новости, ранее Печерский районный суд Киева отказался отправить Саакашвили под домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций.

Михаил Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире по адресу: Киев, улица Костельная, 7.