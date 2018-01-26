В Москве пенсионерка на собачьей упряжке попала под автомобиль полиции

В московском районе Метрогородок 26 января произошло необычное ДТП. Там женщина, управлявшая санями с собачьей упряжкой, по касательной столкнулась с полицейским автомобилем. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов, упряжкой управляла 64-летняя женщина.

Находившийся за рулем служебного автомобиля старший сержант полиции немедленно оказал пострадавшей первую помощь и сообщил о столкновении в дежурную часть.

По словам Титова, уже установлено, что упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю, передает РИА Новости.

Непосредственно перед столкновением собака резко изменила направление движения, что и могло стать причиной ДТП. По данному факту проводится проверка, по итогам которой полиция примет решение.