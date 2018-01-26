Американец установил мировой рекорд, пройдя босиком по кубикам Lego. Видео

Гражданин США Рассел Кассева прошел 36,5 метра босиком по кубикам конструктора Lego, установив мировой рекорд. Кассева пошел на столь неприятный эксперимент, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации Fairy Bricks, которая поставляет бесплатные наборы Lego в детские больницы.

Видео, на котором запечатлена непростая прогулка американца, длится больше 50 минут, потому что у Кассевы не получилось преодолеть нужную дистанцию с первого раза. Его финальное и успешное прохождение маршрута начинается на 38-й минуте.

По словам Кассевы, ходить по деталькам Lego очень больно, и он не советует никому без особой надобности повторять этот опыт.