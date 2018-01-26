Череп, найденный собакой, мог принадлежать жертве священного ритуала железного века

Тема:
Археология и история 3 часа назад
Череп, найденный собакой, мог принадлежать жертве священного ритуала железного векаЧитайте нас в Telegram
В марте прошлого года некий Роджер Эванс, выгульщик собак из городка Ньютаун в Сомерсете, вывез своих подопечных на прогулку вдоль канала Соуи. Славный день на природе был испорчен жуткой находкой: одна из собак выкопала из земли почерневший человеческий череп.
На этом роль Эванса и собак в этой истории закончилась: череп был передан в полицию, а затем – в научную лабораторию. Исследования заняли несколько месяцев, но вердикт ученых оказался весьма любопытным, сообщает издание BBC News.
Череп принадлежал женщине возрастом 45-50 лет, жившей в позднем железном веке (380-190 гг. до нашей эры). Данные остеологического анализа говорят о том, что голова женщины была отделена (отрезана, отрублена, отсечена) от тела, при этом обезглавливание либо стало причиной смерти, либо было проведено вскоре после смерти.
При жизни владелица черепа страдала от пародонтита, что привело к выпадению большинства зубов. Основу ее питания составляла грубая необработанная пища, из-за чего оставшиеся зубы сточились неравномерно, а в суставе правой челюсти развился болезненный остеоартрит. Детство женщины было не менее печальным: согласно добытой из черепа информации, ребенком она долгое время голодала или перенесла по меньшей мере одно обострение хронического заболевания.
Этих данных оказалось достаточно для проведения целой инженерно-археологической операции: по запросу Траста исторического наследия юго-западной Англии (South West Heritage Trust, SWHT) местное агентство по охране окружающей среды понизило уровень воды в канале Соуи, чтобы дать археологам возможность детально изучить место находки черепа и раскопать сопутствующие исторические улики.
Река (канал) Соуи в Сомерсете. Фото: Love the Levels / Twitter
Других человеческих останков археологи так и не нашли, зато наткнулись на рукотворную деревянную конструкцию: ряд бревенчатых опор, врытых в некогда болотистый грунт (до строительства искусственного дренажного канала Соуи в середине ХХ века эта местность была сильно заболочена). Ученые предполагают, что найденная конструкция может быть гатью или мостками, построенными современниками обезглавленной женщины.
По окончании раскопок уровень воды в канале вновь подняли – влага предохраняет деревянную конструкцию от разрушения. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, включая радиоуглеродный анализ древесины, чтобы определить точный возраст конструкции: ученые надеются, что она относится к тому же времени, что и найденный рядом с ней женский череп.
Если гипотеза археологов подтвердится, ценность находки многократно возрастет. Археолог SWHT Ричард Браннинг (Richard Brunning) поясняет: «В железном веке обезглавливание не было редким явлением, однако отсеченная голова, погруженная в болото рядом с важной деревянной конструкцией – чрезвычайно редкая находка, которая может говорить о практике ритуальных даров и жертвоприношений, существовавшей в этой сырой заболоченной местности».
Археологи и раньше находили в Сомерсете следы поселений железного века, некоторые из которых – например, знаменитый Гластонбери – намеренно строились в труднодоступной подтопленной местности или на болотах. Соответственно, рядом находили и деревянные гати, и человеческие останки, и ценные предметы, случайно оброненные владельцами. Однако такое сочетание – рукотворная конструкция и отрубленная голова, которая не могла случайно оказаться здесь отдельно от тела – попадается ученым впервые. Некий важный обряд, вплоть до человеческого жертвоприношения, пока представляется наиболее вероятным объяснением.
Собаки частенько раскапывают что-нибудь интересное – по большей части случайно и к вящему неудовольствию владельцев. На этот раз английской собаке повезло сделать уникальное открытие, а вот шведские археологи решили не ждать милостей от собачьей природы и подготовили первого в мире лицензированного пса-археолога: о достижениях немецкой овчарки по кличке Фабель мы рассказывали в материале «В "шведских Помпеях" археологи опять нашли кровавое золото».
-
Математика для анализа "Фейсбука" помогла разобраться в истории войны с викингами2 суток назад
-
В Тропической Африке умели делать стекло до появления европейцев4 суток назад
-
Открыта крупнейшая в мире подводная система пещер, хранящая артефакты майя7 суток назад
-
В распространении чёрной смерти в Европе обвинили насекомых, реабилитировав грызунов9 суток назад
-
ДНК мумий раскрыла семейную тайну возрастом четыре тысячи лет9 суток назад
-
Индонезийский остров неожиданно оказался сокровищницей древнего искусства1 месяц назад
-
На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
- Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"
- Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав
-
Веселые носочки, вышиванка-призрак и другие курьезы Давоса
- Сенчина боролась с раком, но выходила на сцену - и улыбалась
- Вместо картины Ван Гога Трампам предложили золотой унитаз
- У Риз Уизерспун и Опры Уинфри нашли лишние конечности
- В Японии начали выращивать бананы со съедобной кожурой
- Мумия XVIII века оказалась предком главы МИДа Британии
-
Moody’s повысило прогноз по рейтингу России
- МЭР объяснило причины спада промышленности
- Сорос назвал криптовалюты "пузырем"
- Преступный мир готовится к Brexit
- Убыль населения: 10 стран вымирающих стран
-
МИД России: США ведут массированную пропагандистскую атаку на Москву
- Выборы-2018: больше всего доверенных лиц у Жириновского
- Лавров призвал Тиллерсона решать проблему КНДР исключительно дипломатией
- Трамп призвал Эрдогана ограничить действия турецких военных в Сирии
- Володин: Россия не будет платить взносы ПАСЕ
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушла из жизни Людмила Сенчина (1950 - 2018)
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Россия потеряла хрустальный голос
- Любимые адреса Высоцкого в столице
- Татьянин день в главном вузе страны
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Сэндвичи вредят окружающей среде
- Обнаружены самые древние останки Homo Sapiens за пределами Африки
- Устранение "зомби-клеток" из мозга спасёт от болезни Паркинсона
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
"Бодрящий чирлидер" Трамп в спешке улетел из Давоса
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике
Людмила Сенчина. Она могла спеть все что угодно
Выбросивших пациента на улицу сочинских медсестер уволят
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Поль Бокюз был гастрономической Эйфелевой башней Франции
Компания Nissan выпустила тапки-беспилотники (видео)
Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
Арестованного мэра Махачкалы отстранили от должности
Погода на выходные: мягкая и снежная зима
Американские "стелсы" можно увидеть даже без радара
Белых рассказал суду анекдот и сравнил себя с Макмерфи
ЦИК сделал КПРФ предупреждение за незаконную агитацию
Гордон написала заявление о снятии с выборов
Программа "60 минут по горячим следам"
Убыль населения: 10 вымирающих стран
Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
Игры приносят в 10 раз больше денег, чем кинотеатры
13 достойных мультфильмов, которые не попали на "Оскар"
Что такое ВПЧ: россияне затруднились ответить
Что грозит тысячелетнему рыбному промыслу Балаклавы
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере