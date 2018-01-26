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Археология и история 3 часа назад

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26 января 201818:27 Мария Мясникова

Череп, найденный собакой, мог принадлежать жертве священного ритуала железного века

Череп железного века, найденный собакой на берегу канала Соуи. Фото: Environment Agency
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В марте прошлого года некий Роджер Эванс, выгульщик собак из городка Ньютаун в Сомерсете, вывез своих подопечных на прогулку вдоль канала Соуи. Славный день на природе был испорчен жуткой находкой: одна из собак выкопала из земли почерневший человеческий череп.

На этом роль Эванса и собак в этой истории закончилась: череп был передан в полицию, а затем – в научную лабораторию. Исследования заняли несколько месяцев, но вердикт ученых оказался весьма любопытным, сообщает издание BBC News.

Череп принадлежал женщине возрастом 45-50 лет, жившей в позднем железном веке (380-190 гг. до нашей эры). Данные остеологического анализа говорят о том, что голова женщины была отделена (отрезана, отрублена, отсечена) от тела, при этом обезглавливание либо стало причиной смерти, либо было проведено вскоре после смерти.

При жизни владелица черепа страдала от пародонтита, что привело к выпадению большинства зубов. Основу ее питания составляла грубая необработанная пища, из-за чего оставшиеся зубы сточились неравномерно, а в суставе правой челюсти развился болезненный остеоартрит. Детство женщины было не менее печальным: согласно добытой из черепа информации, ребенком она долгое время голодала или перенесла по меньшей мере одно обострение хронического заболевания.

Этих данных оказалось достаточно для проведения целой инженерно-археологической операции: по запросу Траста исторического наследия юго-западной Англии (South West Heritage Trust, SWHT) местное агентство по охране окружающей среды понизило уровень воды в канале Соуи, чтобы дать археологам возможность детально изучить место находки черепа и раскопать сопутствующие исторические улики.


Река (канал) Соуи в Сомерсете. Фото: Love the Levels / Twitter

Других человеческих останков археологи так и не нашли, зато наткнулись на рукотворную деревянную конструкцию: ряд бревенчатых опор, врытых в некогда болотистый грунт (до строительства искусственного дренажного канала Соуи в середине ХХ века эта местность была сильно заболочена). Ученые предполагают, что найденная конструкция может быть гатью или мостками, построенными современниками обезглавленной женщины.

По окончании раскопок уровень воды в канале вновь подняли – влага предохраняет деревянную конструкцию от разрушения. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, включая радиоуглеродный анализ древесины, чтобы определить точный возраст конструкции: ученые надеются, что она относится к тому же времени, что и найденный рядом с ней женский череп.

Если гипотеза археологов подтвердится, ценность находки многократно возрастет. Археолог SWHT Ричард Браннинг (Richard Brunning) поясняет: «В железном веке обезглавливание не было редким явлением, однако отсеченная голова, погруженная в болото рядом с важной деревянной конструкцией – чрезвычайно редкая находка, которая может говорить о практике ритуальных даров и жертвоприношений, существовавшей в этой сырой заболоченной местности».

Археологи и раньше находили в Сомерсете следы поселений железного века, некоторые из которых – например, знаменитый Гластонбери – намеренно строились в труднодоступной подтопленной местности или на болотах. Соответственно, рядом находили и деревянные гати, и человеческие останки, и ценные предметы, случайно оброненные владельцами. Однако такое сочетание – рукотворная конструкция и отрубленная голова, которая не могла случайно оказаться здесь отдельно от тела – попадается ученым впервые. Некий важный обряд, вплоть до человеческого жертвоприношения, пока представляется наиболее вероятным объяснением.

Собаки частенько раскапывают что-нибудь интересное – по большей части случайно и к вящему неудовольствию владельцев. На этот раз английской собаке повезло сделать уникальное открытие, а вот шведские археологи решили не ждать милостей от собачьей природы и подготовили первого в мире лицензированного пса-археолога: о достижениях немецкой овчарки по кличке Фабель мы рассказывали в материале «В "шведских Помпеях" археологи опять нашли кровавое золото».

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