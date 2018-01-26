Путин предложил назначить Зорькина главой Конституционного суда

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин представил кандидатуру Зорькина – согласно статье "О Конституционном суде Российской Федерации" – в Совет Федерации для переназначения на пост главы КС.

По словам руководителя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, верхняя палата готова одобрить кандидатуру Зорькина на заседании 31 января.

Зорькин, которому 18 февраля исполняется 75 лет, стал главой Конституционного суда России в октябре 1991 года.