Регистрация гей-брака в Москве: паспорта признали недействительными, виновных уволят

Паспорта двух россиян, которые поженились на территории Дании, признаны недействительными. Проводится служебная проверка по факту того, каким образом в этих паспортах оказались проставлены штампы об однополом браке.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Россияне Павел Стоцко и Евгений Войцеховский расписались в Дании, где однополые браки разрешены. По словам самих мужчин, это было достаточно просто: они написали письмо в ратушу Копенгагена и в течение дня им сообщили, какие нужны документы.

Поженившись, они подали документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами в центр госуслуг в Москве. После этого в паспортах на странице, где указывается семейное положение, и были проставлены штампы.

Однако в ГБУ МФЦ подчеркнули, что сотрудники центров госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака и никакие штампы в паспорта не ставят – все документы передаются в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения.