В Британии завершились слушания по делу об украинском долге перед Россией

Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, который постановил, чтобы Минфин Украины исполнил обязательства по еврооблигациям перед Россией.

Как сообщает РИА Новости, за пять дней открытых заседаний апелляционная инстанция ознакомилась с доводами участников процесса. До 5 февраля дело будет рассматриваться заочно. Предположительно, на принятие итогового решения может потребоваться до трех месяцев.