Во французском магазине покупатели подрались из-за скидки на "Нутеллу". Видео

Во французских супермаркетах Intermarche начались бои за "Нутеллу" после того, как представителиn торговой сети снизили цену на ореховую пасту на 70 процентов (теперь одна банка десерта стоит всего 1,40 евро). Покупатели сметают товар с полок, не обошлось без драк, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По всей видимости, французы очень любят "Нутеллу". С раннего утра перед одним из магазинов, где продавали пасту, выстроилась очередь в 200 человек.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как покупатели толкаются и дерутся ради банки сладкого в супермаркете во французском Меце.

По словам сотрудников магазина, клиенты вели себя как животные.

"У одной покупательницы выдрали волосы, другой надели на голову картонную коробку. Одна женщина до крови поранила руку", — сообщили работники супермаркета.

Некоторые покупатели даже подготовились к скидочной акции заранее. Они прятали банки с "Нутеллой" на полках с другими товарами, чтобы утром первыми найти заветный десерт.

Представители Intermarchе заявили, что в первый день скидок они продали больше "Нутеллы", чем за три предыдущих месяца.