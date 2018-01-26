Порошенко и Тиллерсон условились возобновить работу комиссии стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что работа комиссии стратегического партнерства с США будет возобновлена. Договоренности были достигнуты во время встречи украинского лидера с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном на полях экономического форума в Давосе.

"Сегодня договорились о восстановлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте 10 лет как она основана, очень давно не было заседаний, и в марте месяце эта комиссия состоится", — рассказал Петр Порошенко, передает "Интерфакс".

Накануне встречи политик выражал надежду, что в рамках форума ему также удастся обсудить Тиллерсоном предоставление Украине оборонительного оружия, а также возможность введения миссии миротворцев ООН в Донбасс.