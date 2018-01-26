МОК ответил российскому скороходу Виктору Ану

Международный олимпийский комитет ответил на открытое письмо шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктору Ана. МОК не счел нужным комментировать причины отстранения российского спортсмена от Игр в Пхенчхане.

Виктор Ан в своем письме выразил свое возмущение решением МОК и попросил обосновать его. Шестикратный олимпийский чемпион заявил, что никогда в жизни не имел проблем с допингом.

МОК не стал медлить с ответом и сделал это довольно цинично. РИА Новости приводит выдержки из этого письма. " Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению".