США объяснили расширение санкций против России

Новые санкции США направлены на "оказание давления" для полной имплементации Минских соглашений по Украине.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин, комментируя введение санкций против 21 гражданина России и Украины, в том числе, против заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в России.

Мнучин подчеркнул, что Вашингтон намерен преследовать тех, кто материально помогает фирмам или людям, находящимися под санкциями США за их деятельность на Украине.

В американском Минфине пояснили, что под такой деятельностью, в частности, понимают "российскую оккупацию Крыма".

Как сообщает ТАСС, по этой причине новое расширение "украинского" санкционного списка США затронуло и тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму.

В свою очередь в "Ростехе" сожалеют о включении в черный список своей дочерней компании "Технопромэкспорт", но подчеркнули, что "нам не привыкать жить под санкциями".

По мнению же первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, нынешние санкции со стороны США представляют собой не что иное, как объявленную России торговую войну.

"Мы сделаем из этого выводы и будем двигаться дальше", — пообещал сенатор.