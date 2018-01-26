Олимпийцам из России рекомендовано временно забыть о своем происхождении

Спортсмены из России, которые все же попадут на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, придется столкнуться с новыми ограничениями. МОК выпустил правила поведения "олимпийских атлетов из России".

Спортсмены из России не должны будут публично демонстрировать свою принадлежность к своей стране. В циркуляре МОК, выдержку из которого приводит Интерфакс, написано следующее. "Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения. Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена". Спортсмены из России смогут вывешивать флаг нашей страны в олимпийской деревне. Но это будет позволено только в закрытых помещениях и после соответствующего разрешения МОК.

В сборнике правил Международный олимпийский комитет разместил также такой параграф. "Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады". Таким образом, чиновники МОК приравняли российскую национальную символику к элементам пропаганды.