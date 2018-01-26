В Давосе Трампа освистали после жалоб на СМИ

Президент США Дональд Трамп был освистан из-за критики в отношении СМИ, которую он озвучил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известили журналисты пресс-пула Белого дома.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус написала в Twitter, что Трамп рассказал, что только став политиком, осознал "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса". Толпа негодует".

Глава Белого дома неоднократно критиковал американские СМИ. Не так давно он опубликовал список сотрудников СМИ, которым он присудил собственную премию за публикацию фальшивых сведений.

26 января он вновь раскритиковал газету The New York Times, назвав "фейковыми новостями" информацию о попытке уволить специального прокурора Роберта Мюллера в 2017 году.

С 23 января в швейцарском Давосе проходит 48-е ежегодное заседание ВЭФ, в котором принимают участие более трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей гражданского общества и академических кругов.